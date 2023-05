Mitternachtslauf Kröv Laufende Weinkönigin, weinseliger Sieger

Info

Endlich wieder Kröver Mitternachtslauf hieß es nach der Pandemie-Pause für neun Läufer und Begleiter aus Wittlichs englischer Partnerstadt Wellingborough. Foto: Holger Teusch

500 Läufer aus 13 Nationen kamen am 37. Kröver Mitternachtslauf in Ziel. Auch die Freundschaft mit den Läufern des Wellingborough & District Athletics Club (WDAC) aus England ist nach dem Corona-Stillstand wieder aufgelebt. „Außer in den Pandemie-Jahren, als Reisen so kompliziert war, waren wir jedes mal seit dem Jahr 2000 hier“, erzählt Tony Hale. Zusammen mit dem langjährigen Bernkastel-Wittlicher Leichtathletik-Kreisvorsitzenden Ludwig Beißel begründete der ehemalige WDAC-Chef die Freundschaft. Nachdem Beißel 1999 mit drei Läufern zu einem Rennen in Wittlichs englische Partnerstadt Wellingborough reiste, führte der Gegenbesuch damals mangels einer Laufveranstaltung in der Kreisstadt nach Kröv. „Wir genießen es jedes Mal, an diesem Lauffestival teilzunehmen“, sagte Hale freudestrahlend im Ziel des 37. Mitternachtslaufs. Covid19 hat allerdings auch die britische Delegation dezimiert. „Diesmal sind wir zu neunt hier. Vor der Pandemie waren es mehr als 30“, erzählte Hale. Aber der (Neu-)Anfang sei gemacht. Man arbeite dran, dass es 2024 wieder mehr werden.