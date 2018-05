Yannik Erz vom Ausdauerteam.de aus Morbach war schnellster Läufer aus der Region beim Marathon und Halbmarathon in Mainz.

Der 22-Jährige belegte auf der 21,1-Kilometer-Distanz unter 3481 Männern in 1:18:49 Stunden den 23. Platz. Es siegte der moldawische Olympiateilnehmer und dreimalige nationale Meister Roman Produius in 1:08:12 Stunden. Insgesamt kamen in Mainz 6187 Läufer auf den klassischen Distanzen und 473 Schulstaffeln (jeweils vier Läufer) über 21,1 Kilometer ins Ziel.