Crosslauf : Morbacher Yannik Erz macht großen Schritt zum Sieg in der Hunsrück-Cross-Serie

Veitsrodt Auf der ehemaligen Rheinlandmeisterschaftsstrecke von Veitsrodt hat der Morbacher Yannik Erz einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg in der Nahe-Hunsrück-Serie gemacht.

Der 24-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich setzte sich auf der Langstrecke über 7,4 Kilometer in 25:35 Minuten gegen den deutschen Ultratrail-Vizemeister Max Kirschbaum aus Kaiserslautern (25:48) durch. Das war Erz’ zweiter Sieg nach dem Erfolg Anfang des Monats in Idar-Oberstein. Im gleichen Rennen belegte Jonas Weinig aus Talling bei Thalfang in 28:19 Minuten den sechsten Platz.

Drei Wochen vor den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften dominierte Erz' LG-Kamerad Walter Paulus in 30:15 Minuten die Konkurrenz in der Altersklasse M 55. Bei den 55 bis 59 Jahre alten Läuferinnen siegte die für die LG Meulenwald Föhren (LGM) startende Marion Haas aus Zeltingen-Rachtig in 35:12 Minuten. In der Altersklasse M 60 gewann ihr luxemburgischer Vereinskamerad Gilbert Schiltz in 30:26 Minuten.