Crosslauf : Mosel-Crosslauf-Serie weiter auf Rekordkurs

Gladbach Die Mosel-Crosslauf-Serie bleibt auch beim dritten Wertungslauf an diesem Samstag (7. Dezember) in Gladbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) auf Rekordkurs und einer vierstelligen Gesamtteilnehmerzahl in der Summe aller vier Rennen.

268 Voranmeldungen liegen dem SV Gladbach vor - acht mehr, als 2017, dem bisher besten Jahr für die Veranstaltung im Heckenland, Läufer ins Ziel kamen. Auf der Königsdisziplin, die Sieben-Kilometer-Langstrecke (Start 15 Uhr) ist Tim Dülfer vom PST Trier nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende in Wittlich auf den zweiten Sieg aus. Damit fordert der Triathlet Rheinland-Crosslaufmeister Yannik Erz heraus. Der 24-Jährige vom Ausdauerteam Morbach musste sich als Mosel-Serien-Titelverteidiger Dülfer zuletzt geschlagen geben, hat aber ebenfalls bereits einen Sieg (vom Auftaktrennen in Breit) auf der Habenseite. Die Entscheidung um den Seriensieg wird beim vierten und letzten Mosel-Cross-Rennen am 18. Januar in Wintrich fallen. Schon in Gladbach alles klarmachen könnten dagegen Christina Laubenstein (Konz/Saar 05 Saarbrücken) und Matthias Merk (Saarbrücken) auf der Mittelstrecke sowie Lotta Schlund (PST Trier) auf der Frauen-Langstrecke. Das Trio hat alle bisherigen drei Rennen gewonnen. In die Serienwertung gehen die drei besten der maximal vier Resultate ein.