Veranstaltungsreihe : Crosslauf-Pionier macht keine Corona-Pause

Breit/Wintrich/Gladbach Mosel-Crosslauf-Serie findet zum 45. Mal in Folge statt. Allerdings mit nur drei statt vier Rennen und Teilnehmerlimits. Das Startgeld wird gesenkt.

Die traditionsreichsten rheinland-pfälzische Laufserie wird auch unter Corona-Bedingungen weitergeführt. Am 24. Oktober soll in Breit im Hunsrück der erste Start zur 45. Mosel-Crosslauf-Serie fallen. Die Pandemie erzwingt die größten Veränderungen seit einem Vierteljahrhundert. Weg fällt in diesem Jahr die Veranstaltung in Wittlich. Das Start-Ziel-Gelände am Lüxemer Sportplatz nicht weitläufig genug. In Breit (24.10.), Wintrich (31.10.) und Gladbach (28.11.) ist dagegen Platz genug. Die Serienwertung wird anhand der zwei besten der maximal drei Resultate (bisher drei von maximal vier) erstellt.