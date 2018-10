später lesen Laufen Premiere: Mosel-Crosslauf-Serie startet erstmals in Breit FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Erstmals seit 20 Jahren, als die Strecke des Crosslaufs des SV Wintrich (dieses Jahr am 1. Dezember) von den Hunsrückhöhen bei Kasholz an die Mosel verlegt wurde, startet die Mosel-Crosslauf-Serie wieder im Hunsrück, in Breit. Von Holger Teusch