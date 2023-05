Luxemburg Moselläufer vorne mit dabei beim Luxemburger Marathonfest

Auch Tine Hausmann und Teresa Frank erzielten in Luxemburg neue Halbmarathon-Bestzeiten. Pech für das Duo vom LT Schweich: Bei den bisherigen 15 Rennen hätte Hausmanns Zeit von 1:25:00 Stunden immer für einen Podiumsplatz gereicht. Teresa Franks 1:25:21 Stunden auch in den meisten Jahren. Doch beim Sieg der Ukrainerin Tetyana Vernygor (1:20:10) reichte das diesmal „nur“ für den fünften und sechsten Platz. „Schade dass es mit so einer Zeit nicht fürs Treppchen gereicht hat. Aber als 'bester Deutsche' kann ich damit gut leben und bin superhappy über meine Zeit auf der doch recht anspruchsvollen Strecke. Ich hätte niemals gedacht, dass Teresa und ich so eine Zeit rausknallen würden“, sagt Hausmann.