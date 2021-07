Läufer-Sportfest : Moselstadion-Rekorde wackeln

Trier Ein Hauch von Olympischen Spielen weht am Samstag (10.7.) beim SWT-Läufermeeting durch das Trierer Moselstadion.

Wenn José González am Samstagnachmittag seine Spikes in den Startblock drückt, dann wackeln im Trierer Moselstadion zwei Stadionrekorde. Der 26 Jahre alte Sprinter aus der Dominikanischen Republik hat in diesem Jahr seine Bestzeit über 100 Meter auf 10,28 Sekunden und über 200 Meter auf 20,74 Sekunden gedrückt. Auf der kurzen Distanz fehlen damit nur fünf Hundertstelsekunden zum Moselstadion-Rekord des Ghanaers Eric Nkansah (10,23) aus dem Jahr 1998. Über 200 Meter hält Tobias Dollase vom Post-Sportverein Trier (PST) seit einem Vierteljahrhundert mit 20,97 Sekunden die Bestmarke. González wolle auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio noch in Europa starten, erklärte Marc Kowalinski. Aber erst wenn der schnelle Mann aus der Karibik auf der roten Tartanbahn stehe, glaube er wirklich an einen Start, gab sich der Organisationsleiter des SWT-Läufermeetings zuletzt noch etwas skeptisch.