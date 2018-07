Bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere hat Laura Schmitt über 1500 Meter die 4.50-Minuten-Marke geknackt und konnte so erneut af sich aufmerksam machen.

Die 25-Jährige aus Mülheim an der Mosel, die studienbedingt für die LG Eintracht Frankfurt startet, lief beim Abendsportfest im hessischen Pfungstadt exakt 4:49,69 Minuten. Damit belegte sie den Rennen das von der Österreicherin Nada Pauer in 4:25,11 Minuten gewonnen wurde, in der Endabrechnung den fünften Platz.