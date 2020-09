Eifellauf : Nachhol-Eifellauf im Doppelpack

Bitburg/Biersdorf/Heilenbach Am ersten September-Samstag (5.9.) werden die beiden zu Beginn des Corona-Lockdowns in März ausgefallenen Eifelläufe in einem Rutsch nach.

Damals mussten die vereinsübergreifenden Trainingsläufe bei der Familie Schmitz in Heilenbach und der traditionelle Eifellauf-Jahresabschluss im Waldgebiet Bedhard bei Bitburg abgesagt werden. Zum Ausgleich geht es diesmal vom Bedhard am Biersdorfer Stausee vorbei nach Heilenbach. Die komplette Strecke beträgt 16,5 Kilometer und kann bis auf 21 Kilometer verlängert werden (Start 14.30 Uhr amerikanische Liegenschaften Bedhard an der Bundesstraße 50 nach Oberweis). Die Kurzdistanzler (15.45 Uhr) und Wanderer (15.15 Uhr) steigen in Biersdorf am See ein.

Um die Corona-Richtlinien einzuhalten, gibt es keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Wechselkleidung kann aber vom jeweiligen Start nach Heilenbach transportiert werden. Der Rücktransport zum Bedhard und nach Biersdorf ist flexibel geregelt.