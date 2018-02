Nächster Eifellauf mit Familienanschluss

Familiär sind die Eifelläufe als gesellige Trainingsmöglichkeit an immer wechselnden Orten im Winterhalbjahr sowieso.

Quasi Familienanschluss bietet aber nur der Eifellauf in Heilenbach am Samstag. Evelyn und Arnold Schmitz widmen ihr Familien- für einen Nachmittag zum Läuferheim um. Von dort geht es um 14.30 Uhr auf mindestens drei Strecken beim Gruppenlauf im Dauerlauftempo (kein Wettkampf) durch die Mittelgebirgslandschaft. Eifellauf-Koordinator Peter de Winkel erwartet in Heilenbach den 9000. Eifelläufer seit der ersten Saison 1993/94.

Informationen zum Heilenbacher Eifellauf gibt es unter Telefon 06569/963322 und im Internet: www.eifellauf.de