Gerolsteiner-Eifelsteiglauf jetzt auch mit Kurzstrecke (Startplatzverlosung)

Der Naturlauf führt am 23. September zum dritten Mal von Kerpen nach Hillesheim und durchs idyllische Bolsdorfer Tälchen. Der TV verlost kostenlose Startplätze. Von Holger Teusch

Über Deutschlands schönster Wanderweg des Jahres 2015, der Eifelsteig, führt am 23. September um 10 Uhr die Strecke des zum dritten Mal als Gerolsteiner-Eifelsteiglauf durchgeführten Landschaftslaufs. Bereits 2009 startete die Veranstaltung zunächst als Freundschaftslauf ohne Zeitmessung und ohne den Mineralbrunnen als Titelsponsor, so dass am letzten Samstag im September auch ein kleines Jubiläum gefeiert werden kann.

Mehrere Hundert Teilnehmer genossen im vergangenen Jahr das Naturerlebnis beim Lauf über schmale Pfade und, nachdem sich der Herbstnebel aufgelöst hatte, mit tollen Aussichtspunkten. Auch in diesem Jahr verlost der Trierische Volksfreund jeweils zehn kostenlose Startplätze für die 7,9-Kilometer- und die Zwölf-Kilometer-Distanz.

Start für diese beiden Strecken ist der Steinbruch Landgut Strumpffabrik bei Kerpen. Dort werden ab 9 Uhr auch die Startnummern ausgegeben und Nachmeldungen angenommen. Gelaufen wird zu 90 Prozent auf Naturwegen, teilweise auf nur 80 Zentimeter breiten Pfaden. Die 7,9-Kilometer-Läufer nutzen dabei eine Abkürzungsmöglichkeit, um ins Bolsdorfer Tälchen und zum Ziel am Hillesheimer Sportplatz zu gelangen. Der Transport von Sporttaschen zum Ziel ist ebenso in der regulären Startgebühr von zehn Euro beziehungsweise 15 Euro (zwölf Kilometer) enthalten, wie der Busshuttle vom Ziel zurück zum Start. Für nicht laufende Familienangehörige gibt es einen kostenlosen Busshuttle von Kerpen nach Hillesheim und zurück, um die Parkplätze am Zielort, wo zeitgleich ein Markt stattfindet, zu entlasten.

Neu ist in diesem Jahr ein Vier-Kilometer-Jedermannlauf auf einer Runde von Hillesheim durchs Bolsdorfer Tälchen. Außerdem gibt es einen Ein-Kilometer-Lauf für die Altersklasse der Unter-Zehnjährigen. Start, Ziel und Startnummernausgabe für diese beiden Wettbewerbe befinden sich am Hillesheimer Sportplatz.

Das Verlosungsformular mit allen Infos zu der Veranstaltung ist bis zum 16. September hier aufzurufen