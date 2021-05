Triathlon : Neue Mittelmosel-Triathlon-Strecke muss noch warten

Zell/Bullay Die elfte Auflage des PACCOR Mittelmosel Triathlons in Zell ist abgesagt. Es gibt aber Überlegungen zu corona-konformen Alternativen.

Die Hoffnung stirbt zwar bekanntlich zuletzt. Aber dass die elfte Auflage des PACCOR Mittelmosel Triathlon (MMT) in Zell, die für den 11. Juli geplant war, ist abgesagt. Die neuen Strecken, die das Organisationsteam des einzigen Triathlons im deutschen Teil der Region mit Freiwasserschwimmen in der Mosel bereits ausgearbeitet hatte, werden wohl erst 2022 im Wettkampf ihre Feuertaufe bestehen können.

„Wir stellen fest, dass es uns nicht möglich sein wird am 11.07. in Zell die 11. Auflage unseres Events durchzuführen. Es ist einfach nicht vorstellbar, dass eine Veranstaltung mit 350 Aktiven und mindestens 50 (eher 100) Helfern von Amtswegen genehmigt wird bzw. dass die dann aktuelle Landesverordnung einen PMMT zulässt“, heißt es in einem Schreiben des Orgateams des TSV Bullay-Alf an die bereits angemeldeten 172 Sportler. „Wir haben wirtschaftlich nicht die Not, wie jemand, der das kommerziell macht“, erklärt Organisationsleiter Christian Stadtfeld. Dass man länger wie viele andere Veranstalter mit der Absage wartet, zeigt allerdings, wie schwer diese Entscheidung gefallen ist.