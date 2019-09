Leichtathletik : Neue Sieger unter Flutlicht gesucht

Trier 232 Sportler haben sich vorab für den größten Läuferabend der Region am Freitag (20. September) im Trierer Moselstadion angemeldet. Die beiden 5000-Meter-Läufe sind schon ausgebucht.

Einen davon will sich Tim Dülfer sichern. Der Bundesliga-Triathlet von Tri Post Trier will seinen 2018 aufgestellten persönlichen 10 000-Meter-Rekord von 32:22,23 Minuten weiter verbessern - und damit womöglich seinen ersten Flutlichtmeeting-Sieg feiern. Denn Vorjahressieger Felix Thum steht (noch) nicht in der Startliste. Dafür aber Martin Müller. Der 28-Jährige von der LG Meulenwald Föhren lief schon im vergangenen Jahr mutig ganz vorne mit und wurde mit 32:30,58 Minuten und dem dritten Platz belohnt. Zum Favoritenkreis zählen aber auch Dülfers Triathlon-Team-Kamerad Nicolas Krämer (als Leichtathlet LG Vulkaneifel) und der in Trier aufgewachsene, jetzt aber in Kaiserslautern lebende Nico Fuchs. Viel Routine in die Waagschale wirft auf den 25 Runden der Senioren-DM-Vierte Andreas Heimel vom TV Waldstraße Wiesbaden. Dessen Vereinskameradinnen Karin Schenk und Vera Martens müssen beim Kampf um den Sieg eigentlich nur die vielfache Rheinland-Jugendmeisterin Lena Müller (LLG Hunsrück) fürchten.