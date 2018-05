Neuer Erfolg für ein altes Format

Der Leichtathletik-Nachwuchs aus Trier und dem Landkreis gewinnt gleich 30 Bezirksmeisterschaften.

Die Rückkehr zum Alten hat sich ausgezahlt: Mit 170 Teilnehmern waren die Schüler-Bezirksmeisterschaften der Leichtathleten am vergangenen Samstag in Gerolstein sehr viel stärker besetzt, als die in den vergangenen, fast zwei Jahrzehnten gemeinsam mit den U20-Jugendlichen durchgeführten Titelkämpfe. Starterplus resultierte auch daher, dass die Zehn- und Elfjährigen wieder um Meisterehren kämpfen durften.

Eine tolle Demonstration, dass sich beim Nachwuchs im Leichtathletikkreis Trier-Saarburg etwas tut, war das 75-Meter-Rennen Mädchen des Jahrgangs 2005. Lena Stöwer vom Post-Sportverein Trier (PST) gewann in 10,49 Sekunden vor Weitsprung-Siegerin Anna Awender von der TG Konz und 800-Meter-Titelträgerin Maren Spang vom TuS Fortuna Saarburg, die beide ebenfalls deutlich unter elf Sekunden blieben. Während Stöwer noch über 60 Meter Hürden gewann, heimsten ihr Vereinskamerad Alexander Fusenig und Janine Hennrich (TG Konz, beide Jahrgang 2003) gleich drei Titel ein. Mit 1,61 Meter im Hochsprung kam Hennrich der U16-DM-Norm (1,66) am nächsten.

Ergebnisse: