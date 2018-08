Neuer Kopf für den Bitburger Stadtlauf

Nach zehn Jahren an der Spitze der Bitburger Stadtlauf-Organisation gibt Marco Fandel den Staffelstab an Frank Lippert weiter.

Bei der Premiere 1994 war der Bitburger Stadtlauf eine der ersten Veranstaltungen in der Region, bei der Menschen mit Beeinträchtigung konsequent die Teilnahme ermöglicht, mehr noch – gefördert wurde. Kein Wunder, wurde die Veranstaltung doch zum 25-jährigen Bestehen der Kreisvereinigung Bitburg der Lebenshilfe erstmals ausgetragen. Auch ein Vierteljahrhundert später ist die Zielsetzung die Gleiche geblieben: Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam Sport treiben und so zu zusammen kommen.

Zehnmal war Marco Fandel als Nachfolger des „Miterfinders“ Guido Kirsch Kopf des Organisationsteams. 2017 gab es mit 748 im Ziel registrierten Läufern einen neuen Teilnehmerrekord. Ein guter Zeitpunkt den Staffelstab weiter zu geben. „Wir haben die Zahlen fast verdoppelt“, freut sich der Lehrer an der Bitburger Sankt-Martin-Schule, der unter anderem auch noch als Jugend-Fußballtrainer aktiv ist. Er habe schon einige Male einen Burnout von Kollegen erlebt. Um dem vorzubeugen, kündigte Fandel schon vor einiger Zeit an, dass er beim Bitburger Stadtlauf in die zweite Reihe zurücktreten wolle.

„Es war schwierig einen Hauptkopf zu finden“, sagt der 41-Jährige. Aber obwohl Frank Lippert nicht aus dem Stegreif zusagte, fand der 44-Jährigen aus Bitburg nach und nach mehr Gefallen an der Aufgabe. Lippert ist Leiter der neu gegründeten Laufabteilung des Vereins Eifelmarathon, den sogenannten Eifelläufern. „Als Vorsitzender eines Bitburger Laufvereins hätte ich nicht verantworten können, dass der Lauf stirbt“, sagt er. Die Erlöse werden zur Förderung des Sports mit Menschen mit Beeinträchtigung verwendet.

Guido Kirsch habe gesagt „Mach dein Ding!“, als er den Bitburger Stadtlauf übernahm, erzählt Fandel. Der sogenannte Buddylauf, bei dem Schüler ohne Behinderung quasi als Paten mit Förderschülern trainieren und den Stadtlauf absolvieren, war die offensichtlichste Neuerung, die auch den Integrationsgedanken noch einmal hervorhob. „Ich habe auch ein paar Sachen im Kopf, aber das wäre jetzt noch so früh“, hat sich auch Lippert eigene Ideen.

Zunächst gilt es erst einmal den Staffelstabwechsel zu meistern. Das alte und das neue Organisationsteam haben sich bereits getroffen. Teilweise werden Positionen am 9. September doppelt besetzt setzt sein, wenn neue Leute eingearbeitet werden. „Personell sind wir eher mehr geworden“, freut sich Lippert.

Außer viel Arbeit kann Fandel seinem Nachfolger auch viel Freude versprechen: „Es ist toll, wenn man am Lauf-Morgen in den Bitburger Schlosshof kommt und die Läufer sieht. Dann ist man schon irgendwie stolz“, sagt er und frohlockt: „Vielleicht laufe ich auch selbst mal wieder mit.“