Neuer Sieger gesucht beim Wallenborner Brubbellauf

Der einzige Nachtlauf in der Region im Winterhalbjahr findet am Samstag, 17. November in Wallenborn im Vulkaneifelkreis statt. Die Teilnehmer erwartet beim sogenannten Brubbellauf eine stimmungsvoll geschmückte Strecke. Von Holger Teusch