Laufen : Neues Konzept zum Mürmeslauf-Jubiläum

Ellscheid Bei der 25. Frühjahrs-Laufveranstaltung des SV Ellscheid gibt es am 29. Mai erstmals Vierer-Team-Wertungen. Kinder und Jugendliche starten kostenlos.

25. Mürmeslauf in Ellscheid und erstmals kein Zehn-Kilometer-Rennen! Der SV Ellscheid stellt beim Silberjubiläum seiner Frühjahrs-Laufveranstaltung sein neues Konzept vor. Gerlinde Helten von den Maar-Läufern und der Dauner Thorsten Ringer waren die vorerst letzten Gewinner des „Zehners“. Der Fokus richtet sich nun auf die bisherige Jedermanndistanz von 4,8 Kilometern (Start: 19 Uhr). Auf der kürzeren Strecke bieten die Ellscheider zusätzlich zur üblichen Einzelwertung (ab Jugend U 18) ähnlich wie bei Firmenläufen eine Teamwertung an. Jeweils vier Läufer eines Vereins, einer Firma oder sonst einer Vereinigung bilden eine Mannschaft. Unterschieden wird in den Kategorien Frauen, Männer und Mixed (jeweils zwei Frauen und Männer).