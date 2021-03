Meisterschaftsläufe : Nun doch: Halbmarathon-Meisterschaft verschoben

Föhren Rheinland-Titelträger im 21,1-Kilometer-Lauf sollen wie die im Crosslauf später ermittelt werden. Wieder kein Trierer Osterwerfen.

Wolfram Braun war bis zuletzt optimistisch, aber zumindest am 11. April können die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf nicht im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren stattfinden. Trotz des bereits im vergangenen Jahr angewandten und bewährten Hygienekonzepts und der zusätzlichen Planung von Schnelltests am Veranstaltungstag gab es keine Genehmigung für die Rennen am zweiten April-Sonntag. Die Nachricht erreichte Braun am Dienstag. „Das hält uns allerdings nicht davon ab, an dem nächst-möglichen Termin die Rheinlandmeisterschaft Halbmarathon und über fünf Kilometer für die Unter-16-Jährigen mit einer mindestens dreiwöchigen Vorlauffrist durchzuführen. Die Anmeldung auf www.chiplauf.de bleibt weiterhin offen“, erklärte der Vorsitzende der LG Meulenwald Föhren und Laufwart des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR). Die bisher überwiesenen Startgebühren werden auf den neuen Termin übertragen oder können zurückgezahlt werden.