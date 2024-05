Landschaftslauf extrem Auch ohne 68 Kilometer, so viele Läufer wie nie beim HoWUT

Trotz Unwetterschäden und der Annullierung der 68-Kilometer-Königsdistanz war der Hochwald-Ultratraillauf HoWUT in Osburg am vergangenen Samstag der bisher größte. 190 Trailläufer erreichten auf landschaftlich ebenso schönen wie herausfordernden Strecken das Ziel. Der Parcours führte über die schmalen Pfade verschiedener Traumschleifen unter anderem am Besucherbergwerk Fell vorbei und durch den Naturpark Saar-Hunsrück.