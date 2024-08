Rekorde wackeln im Moselstadion Olympionikin Olivia Gürth gegen WM-Teilnehmerin aus Ruanda

Bei den Olympischen Spielen in Paris verpasste Olivia Gürth nur um eine Hundertstelsekunde den Einzug ins Finale über 3000 Meter Hindernis, bei den Sportfesten im Anschluss hat die Deutsche Meisterin vom Verein Silvesterlauf Trier ihre hervorragende Form unter Beweis gestellt. Nächste Station ist am Donnerstag (22.8, Beginn 17 Uhr) das Friends-of-Rwanda-Meeting ihres Vereins im Trierer Moselstadion. Gürth trifft auf hochkarätige Konkurrenz. Unter anderem bestätigte Meetingdirektor Berthold Mertes den Start der 800-Meter-DM-Dritte Lucia Sturm vom TSV Moselfeuer Lehmen und der Commonwealth-Games-Teilnehmerin Claire Uwitonze. Die 18-Jährige aus Ruanda ist die große Hoffnung des rheinland-pfälzischen Partnerlands bei den Ende des Monats beginnenden U-20-Weltmeisterschaften in Lima (Peru). Im März lief Uwitonze in Djibouti mit 2:06,39 Minuten nationalen 800-Meter-Rekord. Weitere Nachwuchssportler aus Ruanda, die zur Zeit zu einer Austauschwoche in Trier sind, nehmen am Sportfest teil.