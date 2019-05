Kröver Mitternachtslauf : Online-Anmeldung zum Kröver Mitternachtslauf schließt am 3. Juni

Verkleidungen wie hier als Rentiere sind beim Kröver Mitternachtslauf immer gerne gesehen. Foto: Holger Teusch

Kröv Über Krövs Straßen laufen, aber auch staunen, was Straßenkünstler Erstaunliches aufs harte Pflaster gezaubert bekommen, heißt es am 8. Juni beim Kröver Mitternachtslauf. Am 3. Juni endet die Online-Voranmeldefrist.

