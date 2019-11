Leichtathletik : Online-Anmeldungen für Deulux-Lauf nur bis Donnerstag

Langsur Am Donnerstag, 7. November endet unter www.deulux-lauf.de die Online-Anmeldefrist für den 28. Langsurer Deulux-Lauf am kommenden Samstag (9. November, Beginn 13.45 Uhr).

Am frühen Dienstagmorgen ging die 1000. Anmeldung für das einzige grenzüberschreitende Zehn-Kilometer-Rennen zwischen Deutschland und Luxemburg ein. Offensichtlich lockt die Freigabe der alten Strecke über die Brücke zwischen Metzdorf (Deutschland) und Moersdorf (Luxemburg), die drei Jahre lang neu gebaut wurde. Mit Kinder- und Jugendläufen liegt die Teilnehmerzahl bereits über der Finisherzahl des vergangenen Jahres (1197). Insgesamt sind bisher rund 1200 Startnummern vergeben.Die Unterlagen für den Deulux-Lauf können erstmals bereits am Freitag, (8. November) zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr im Langsurer Feuerwehrhaus abgeholt werden. Am Wettkampftag (9.11.) ist die Ausgabe dann von 12 Uhr bis 14 Uhr in der Sporthalle (Kinderläufe: bis 13 Uhr) geöffnet.