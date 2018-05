Ormonter Pfingstlauf mit Lauf der Integration

Seit bald drei Jahrzehnten setzt sich der FC Ormont mit seinem Volkslauf am Pfingstmontag für Menschen mit Behinderung ein. Ein Teil des Erlöses kommt seit je her der Lebenshilfe Prüm zugute. Seit einigen Jahren gibt es den sogenannten Inklusionslauf, bei dem Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam einen Kilometer (Start: 16 Uhr) laufen. Außer diesem Lauf bietet der FC Ormont auch bei der 29. Pfingstlauf-Auflage das von vielen Volksläufen bekannte Programm vom Kinder- und Schülerläufen über 250 Meter (Bambini, 15.30 Uhr), einen Kilometer (Jahrgänge 2007-10, 14.30 Uhr) und zwei Kilometer (2003-06, 15 Uhr) über Jugend- und Jedermannlauf mit Walking (4600 Meter, Jahrgänge 2002 und älter) bis hin zum Hauptlauf über 9,2 Kilometer (17 Uhr) an. Die längste Distanz kann auch als Staffel von zwei Läufern in Angriff genommen werden. Start und Ziel ist auf dem Ormonter Sportplatz.

Infos und Anmeldung bei Thomas Weberskirch, Telefon 06557/ 901850 und online: www.fc-ormont.de.