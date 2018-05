Panoramalauf auf den Höhen rund um Trier-Olewig (Fotos)

Ihr Name

(r.n.) Zum vierten Mal hat der Lauftreff des SV Olewig zu seinem Panoramalauf rund um den Trierer Stadtteil eingeladen. Wegen des Luxemburg Marathons am selben Tag waren zwar nicht ganz so viele Teilnehmer wie in den vergangenen Jahren gekommen. Auf den schönen und anspruchsvollen Strecken über zehn, 15 oder 25 Kilometer erlebten die Gäste aus der gesamten Region dennoch wunderbare Ausblicke, die sie ohne Zeitdruck genießen konnten. Eine gute Versorgung und der gemütliche gemeinsame Ausklang nach dem Lauf sind weitere Merkmale dieses Freundschaftslaufs. Mehr Fotos unter www.volksfreund.de/fotos

⇥Foto: Rainer Neubert