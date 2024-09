Laufmöglichkeiten am Wochenende Panoramalauf im Hochwald, Stadtlauf in der Eifel

Viel los sein wird am Sonntag (8.9.) beim 30. Stadtlauf in Bitburg. Mehr als 1000 Meldungen sind bis zur Schließung des Meldeportals online eingegangen. Eine vierstellige Finisherzahl und damit ein Teilnehmerrekord ist bei dem Inklusionslauf also in Reichweite. Los geht es ab 9 Uhr bei der offiziellen Eröffnung am Bitburger Schlösschen in der Kölner Straße. Anschließend können die Jüngsten bis sieben Jahre ihr Können zeigen, bevor um 9.40 Uhr im sogenannten Buddy-Lauf Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einen Kilometer gemeinsam zurücklegen. Ein Fünf- und ein Zehn-Kilometer-Lauf (sechster Wertungslauf zum Bitburger 0,0%-Läufercup) das Programm beschließen. Nachmeldungen vor Ort sind bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start in der St. Martin-Schule möglich.