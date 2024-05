Triererin Zweite beim Luxemburg-Marathon Für Hände abzuklatschen ist immer Zeit

Pia von Keutz kennt die Stille und auch die Einsamkeit der Langstreckenläuferin. Meist ist die 31-Jährige auf Traillaufstrecken im Mittel- und Hochgebirge unterwegs. Der Sport in der Natur, das hat die Absolventin der Deutschen Sporthochschule in Köln schon immer angezogen. Ihren größten Erfolg feierte die aus Trier stammende Läuferin, die für den LT Schweich startet, aber auf hartem Asphalt und alles andere als still beim ING Night Marathon in Luxemburg.. 2023 schaffte sie es als erste Deutsche überhaupt auf der vollen 42,195 Kilometer-Distanz des Nachtlaufs aufs Siegerpodium (dritter Platz). Am vergangenen Samstag lief sie in 2:58:39 Stunden sogar noch einmal rund acht Minuten schneller und wurde Zweite.