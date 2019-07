Laufen : Plattener Sommerabendlauf zur 100-Jahr-Vereinsfeier

Auch wenn die Rennen beim Plattener Straßenlauf abends gestartet werden, sind die Teilnehmer wie 2018 Dirk Engel vom Lauftreff Schweich über die alle 2,5 Kilometer gereichten Erfrischungen froh. Foto: Holger Teusch

Platten Der diesjährige Plattener Straßenlauf „Auf Elsenborn“ in Platten wird ein ganz besonderer. Wie immer findet der Sommerabendlauf am Sportfest-Freitag statt. Zum 19. Mal organisiert der 1919 gegründeten TuS Platten am 19. Juli die Veranstaltung - natürlich im Rahmen der 100-Jahr-Feier.

Ab 18.15 Uhr starten vier Rennen auf dem mitten im Ort gelegenen Sportplatz der Gemeinde im Süden des Wittlicher Tals. Höhepunkt und dank der späten Startzeit von 19.45 Uhr mit der Garantie für vergleichsweise niedrige Temperaturen und geringe Sonneneinstrahlung ist das Zehn-Kilometer-Rennen. Doppel-Rheinlandmeisterin (Straßen- und Crosslauf) und Vorjahressiegerin Viola Pulvermacher von der LG Laacher See hat sich bereits angekündigt. Die 30-Jährige blieb im vergangenen Jahr in 40:44 Minuten exakt zweieinhalb Minuten über dem gemeinsam von Yvonne Engel (LT Schweich) und Linda Betzler (Igel) 2009 aufgestellten Streckenrekord.

Online-Anmeldungen sind auf der Internetseite www.tusplatten.de bis Mittwochabend (17. Juli, 20 Uhr) möglich. Nachmeldungen werden am Wettkampftag vor Ort bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Lauf entgegen genommen.