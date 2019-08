Laufen : Premiere für den Ehriker Stadtmauerlauf

Trier PST-Mittelstreckenläufer Damian Gindorf organisiert mit drei Mitstreitern eine sportliche Hommage an seine Heimat. Der Trierische Volksfreund verlost Freistarts.

Nach langer Vorarbeit ist es am 1. September soweit: Der Ehriker Stadtmauerlauf feiert seine Premiere im Ortskern von Trier-Ehrang. Auf weitgehend flachen Strecken werden die Läufer durch den Stadtteil und über die angrenzenden Wege geführt. Hauptorganisator Damian Gindorf: „Beim Hochscheider-5 Kilometer-Lauf und dem Württembergische-Versicherung-VSC-Trier-10 Kilomter-Lauf werden mehrere Runden absolviert, sodass die Zuschauer den aktuellen Stand stets mitverfolgen können.“ Start und Ziel am Peter-Roth-Platz liegen direkt neben dem Festgelände des „Ehranger Markts, der vom 31. August bis 3. September Gäste aus nah und fern einlädt.

Die Planungen für den Lauf dauerten länger als beabsichtigt. „Zweimal scheiterte das Vorbereitungsteam nach erfolgreicher Sponsorensuche in den Vorjahren an der Genehmigung. „Auch in diesem Jahr ist es nicht leicht, denn die exakte Routenführung muss noch mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden“, sagt Damian Gindorf, der die Idee zu dem Lauf hatte und sich nicht entmutigen lassen wollte. Da nach den Absagen in den vergangenen Jahren kein Verein mehr bereit war, die Organisation zu stemmen, sei alles von nur vier Mitstreitern bewältigt worden.