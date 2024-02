Benefizaktion Probe für den Fährturmlauf: Schweicher Testläufer sammeln 600 Euro für Nachbarn in Not

600 Euro zugunsten des Vereins „Nachbarn in Not“ sammelten die Streckentester des Schweicher Fährturmlaufs beim Probelauf für den großen Straßenlauf-Jahresauftakt der Region am Samstag, 9. März. Wie schnell Nachbarschaftshilfe gefragt sein kann, bekamen die Sportler am vergangenen Sonntag auf der flachen Zehn-Kilometer-Strecke entlang der Mosel vor Augen geführt: Am Vorabend stand das Wasser noch auf Teilen des Radwegs, über den am zweiten März-Wochenende außer dem Auftaktrennen zum 30. Bitburger-0,0%-Läufercup auch die Fünf-Kilometer-Läufe führen. Nachwuchswettbewerbe und Inklusionslauf sind im Schweicher Stadion völlig hochwassersicher und auch die Mosel zieht sich offensichtlich rechtzeitig in ihr Bett zurück.