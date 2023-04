Im Hochwald wird gerannt Rekordmeldezahl bei Hermeskeiler Radweglauf

Eine Rekordmarke ist beim Teba-Radweglauf in Hermeskeil schon vor dem Startschuss am Samstag (22.4, Beginn 14 Uhr) gefallen. Nach zehn Jahren wurde der bisherige Melderekord verbessert. 2013 hatten sich 713 Läufer und Walker in die Listen eingetragen. Am späten Mittwochabend waren es diesmal bereits 734. Mehr werden es allerdings auch nicht werden. Denn der TV Hermeskeil bietet wie bereits im vergangenen Jahr auf keine Möglichkeit an, sich spontan vor Ort anzumelden. Denn nicht nur Start und Ziel befinden sich seit vergangenem Jahr am Hermeskeiler Bahnhofsvorplatz, auch Startnummernausgabe und Siegerehrungen erfolgen zentral dort. In der etwa ein Kilometer entfernten Hochwaldhalle gibt es allerdings weiterhin Umkleide- und Duschmöglichkeiten.