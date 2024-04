Ein Wochenende voller Sportmöglichkeiten Rekordmeldezahl, internationale Beteiligung und Laufen für den guten Zweck

Mit 852 Meldungen verzeichnet der Teba-Radweglauf in Hermeskeil am Samstag (20.4., ab 13.30 Uhr) so viele Anmeldungen wie nie zuvor. Vor allem in den Kinder- und Jugendläufen über einen Kilometer erwarten die Organisatoren des TV Hermeskeil nicht zuletzt durch das Engagement der Schulen große Felder. Für seine ehemalige Schule, das Gymnasium Hermeskeil, geht auch der letztjährige Deutsche 100-Kilometer-Meister Alexander Bock an den Start des Hauptlaufs. Das Zehn-Kilometer-Rennen ist der dritte Wertungslauf des Bitburger 0,0%-Läufercups.