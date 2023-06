Drittschnellster „Zehner“ der Region Rekordsieger kehrt zum Oberweiser Jubiläumslauf zurück

Ganz so flott wie vor 20 Jahren wird es diesmal voraussichtlich zwar nicht werden, mit Alexander Bock (LC Rehlingen) hat sich allerdings der Oberweiser Rekordsieger angesagt. Der letztjährige Deutsche Meister im 100-Kilometer-Lauf, der in Hermeskeil zur Schule gegangenen und lange Zeit für den PST Trier gestartete ist, hat bereits vier Mal das zum Bitburger 0,0%-Läufercup zählende Rennen gewonnen. Vor einem Jahr in 31:18 Minuten. Der große Unbekannte in der Meldeliste ist der gebürtige Marokkaner Hicham Adidab. Dessen persönliche Bestzeit von 30:50 Minuten auf zehn Kilometer macht ihn zum Mitfavoriten.