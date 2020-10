Halbmarathon : Titelgewinn nach zwei Jahren Pause (Fotos)

Föhren 93 Halbmarathonläufer beim 21,1-Kilometer-Lauf im Industriepark Region Trier. Michelle Bauer gewinnt den Rheinlandtitel bei den Frauen.

Sieben Monate nach der Absage infolge des ersten Corona-Lockdowns wurden am vergangenen Donnerstag doch noch Rheinlandmeister im Halbmarathon gekürt. Rund 100 Läufer gingen auf die 21,1 Kilometer lange Strecke im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren. 93 erreichten das Ziel. Der ehemalige deutsche Jugend-Vizemeister Julien Jeandrée von der LG Kreis Ahrweiler freute sich nach 1:09:23 Stunden über eine neue persönliche Bestzeit und den Streckenrekord. Schnellste Frau war die Darmstädterin Marie Tertsch. Die 18-Jährige debütierte in 1:21:34 Stunden.

Tertsch übernimmt damit die Spitze in der deutschen Jahresbestenliste der U-20-Juniorinnen. Die Hessin startete allerdings außerhalb der Rheinlandmeisterschaftswertung. Diese gewann Michelle Bauer vom Lauftreff Schweich. Die 30-Jährige krönte damit die kurze Saison nach zweijähriger Wettkampfpause. 2018 hatte sie an gleicher Stelle zusammen mit ihrer Vereinskameradin Isabel Schönhofen den ersten Platz belegt. Kleiner Wermutstropfen: In 1:30:13 Stunden verpasste Bauer denkbar knapp die 90-Minuten-Schallmauer.