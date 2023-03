Spendenlauf für Ruanda 60 Kilometer laufen statt pauken

Ein bisschen ist der Ruandalauf am 29. März (Start 9 Uhr bei der ADD in Trier, Willy-Brandt-Platz, Zieleinlauf zirka 15 Uhr Sparkassen-Zentrale Bernkastel-Kues) wie der kleine Bruder des Hospizlaufs, der seit 2004 von Koblenz nach Trier führt. Die Distanz beträgt mit 60 Kilometern aber nur gut ein Drittel der knapp 200 Kilometer, die am zweiten Juli-Wochenende innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt werden. Außerdem geht es in umgekehrter Richtung von Trier moselabwärts bis Bernkastel-Kues. Die Laufgeschwindigkeit (circa neun Kilometer pro Stunde) ist die gleiche und auch der Zweck ein ähnlicher: Die Schüler sammeln Spenden, um ihren Altersgenossen in Ruanda bessere Lernbedingungen zu schaffen. Im Sommer steht das Trierer Hospiz im Fokus.