Benefizlauf Rückenwind für Ruandalauf von Trier nach Bernkastel-Kues

Jede Menge Rückenwind hatten die Schüler von etwa einem Dutzend Schulen zwei Tage vor Beginn der Osterferien beim 13. Lauf für Ruanda. Das Ziel des Spendenlaufs zugunsten des rheinland-pfälzischen Partnerlands vor der Sparkasse in Bernkastel-Kues war so schnell erreicht, dass Bernkastel-Kues' Verbandsgemeinde-Bürgermeister und Sparkassen-Vorstand Eric Westerheide sich sputen mussten, den Zieleinlauf mitzuerleben. Der Vorsitzende des Trierer Ruanda-Komitees Berthold Hornetz erklärte, weshalb sich die Anstrengung über rund sechs Stunden gelohnt hat: Mit dem erlaufenen Geld (die Spendensumme steht erst nach den Osterferien fest) wird unter anderem eine Berufsschule in Mushongi, nördlich der ruandischen Hauptstadt Kigali unterstützt. Außerdem hilft das Ruanda-Komitee bedürftigen Familien, ihre Kinder mit denen in dem ostafrikanischen Land üblichen Schul-Uniformen auszustatten. Als Lohn für das Engagement spendierte die Sparkasse jedem Schüler einen Pokal.