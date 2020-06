Spendenlauf : Marathon auf zwei Beinen und auf Einrad

Info

Nicht ganz umsonst hat Vermessungsingenieur Karl-Josef Roth den Streckenplan für die acht Etappen der in diesem Jahr ausgefallenen Fairplay-Tour ausgearbeitet. Zusammen mit den SaMoSa-Läufern startete nämlich auch Lukas Ittenbach am letzten Juni-Sonntag in Konz auf seine dritte Etappe über den Fairplay-Tour-Parcours. Der 18-Jährige aus Pluwig fuhr die rund 800 Kilometern durch Rheinland-Pfalz, Luxemburg, das Saarland und Frankreich in vier Tagen ab. Ittenbach warb mit seiner Aktion Spenden für ein Schulprojekt der Deutschen Welthungerhilfe in Burundi.

Ähnlich Radfahr-Kilometer sammeln und dabei Gutes tun können diejenigen, für die in der letzten Schulwoche die reale Fairplay-Tour ausfiel, und andere Jugendliche bis Ende Juli virtuell bei der von der Trierer Sportakademie initiierten Vet-Concept Fairplay-Tour-Challenge. Mädchen und Jungen, die mitmachen wollen, können sich auf einer extra eingerichteten Internetseite (www.spenden-sportakademie.de) ihre absolvierten Rad-Kilometer eintragen. Für die ersten 150 Teilnehmer, die 500 Kilometer zurücklegen, spendet der Titelsponsor je 50 Euro für den Bau von drei Klassenzimmern, Sanitäreinrichtungen und von zwei Regenwasserzisternen an Nyamata Small Angels School im Osten von Ruanda. 150 aus Bananenblättern gebastelte Miniatur-Fahrräder werden an die ersten Challenge-Teilnehmer als Belohnung ausgegeben.