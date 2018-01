später lesen Neue Veranstaltung „Saarburg läuft“ an Fastnacht Teilen

Den Fastnachtslauf in Wasserliesch gibt es seit vergangenem Jahr nicht mehr. In die Bresche springt an dessen angestammten Termin (diesmal: samstag, 10. Februar) der TuS Fortuna Saarburg. „Saarburg läuft!“ nennt die Leichtathletik-Abteilung des Ausrichtervereins seine Veranstaltung.