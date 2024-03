Benefizlauf für Kinder An Ostern: Saarburg läuft für Kinderhospiz in Trier und den Verein Heartworker

Saarburg · Beim Osterlauf am Montag, 1. April, werden Trainingskilometer in bare Münze für wohltätige Zwecke umgewandelt. Wie es dazu kam und was sonst noch für Familien geboten wird beim Oster-Spendenlauf.

27.03.2024 , 15:08 Uhr

Schon beim Saarburger Stadtlauf im Sommer zeigen die Ausdauersportler an der Saar ihr großes Herz. Am Ostermontag gibt es erstmals einen Spendenlauf zugunsten des Nestwärme-Kinderhospizes. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch