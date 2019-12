Nikolauslauf : Nikolausläufer spenden über 5000 Euro für Kinderheim auf Haiti

Zum neunten Mal organisierte der TC Salmtal einen Benefizlauf. Unter dem Motto "Santa's running for Kids" wurde am ersten Advent 2019 für ein Kinderheim auf Haiti gesammelt. Foto: Holger Teusch

Salmtal Der Salmtaler Nikolauslauf erbrachte die größte Spendensumme in seiner bisher neunjährigen Geschichte.

Großer Erfolg für den Benefiz-Nikolauslauf mit seinen gerade einmal 288 Teilnehmern hat am ersten Adventssonntag hat 5106,55 Euro an Spenden für ein Kinderheim auf Haiti erbracht. Das gaben die Lauf-Organisatoren des TC Salmtal kurz vor Weihnachten bekannt. Damit wird die größte Spendensumme in der neunjährigen Geschichte der Veranstaltung der Organisation „Help a Child“ zur Verfügung gestellt, um in dem von Naturkatastrophen gebeutelten Karibikstaat den Jüngsten zu helfen.