EM-Teilnehmer Samuel Fitwi Erst Gerolsteiner Stadtlauf, dann Höhentraining

Aber erst folgt Fitwis Comeback in Rennschuhen in seiner Gerolsteiner Heimat. Nach seinem Marathondebüt im Februar in 2:12:13 Stunden und dem Titel des besten Deutschen beim Berliner Halbmarathon Anfang April in 1:01:44 Stunden (beides Rheinland-Pfalz-Rekord) kämpfte er wochenlang mit Schienbeinproblemen und konnte bei seinem Heimsportfest, dem Sparkassen-Invitational, für seine Verhältnisse in nur lockerem Tempo im B-Lauf Tempomacherdienste für ambitionierte Hobbyläufer leisten. „Ich kann momentan wieder gut trainieren“, sagt Fitwi. Intervallläufe beispielsweise 20-mal 400 Meter in 66 Sekunden oder zehnmal einen Kilometer im Wald „in Richtung 3:00“ (Fitwi) hat er bereits wieder absolviert. Vor dem Gerolsteiner Stadtlauf steht noch ein Berglauftraining (15-mal eine Minute) auf dem Programm. „Diese Woche will ich so auf 150 Kilometer kommen“, erzählt Fitwi. Dazu kommt noch Alternativtraining auf dem Fahrradergometer und Aquajogging. „Ab nächster Woche will ich dann wieder mehr trainieren“, blickt der Deutsche Crosslaufmeister auf das Höhentrainingslager voraus.