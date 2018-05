27. Auflage: Schnell, schneller, Oberweiser Straßenlauf

Fronleichnam treffen sich die Athleten an der Prüm.

Mehr als 11 000 Teilnehmer sind seit 1992 beim Straßenlauf in Oberweis mitgelaufen. An Fronleichnam (Donnerstag, 31. Mai) ist die Oberweiser Freizeitanlage an der Prüm mit Schwimmbad, Sport- und Spielplatz wieder familienfreundlicher Dreh- und Angelpunkt der vom Trierischen Volksfreund präsentierten Veranstaltung und dürfte erneut zahlreiche Starter anlocken. Am Schwimmbad befinden sich Start, Ziel, Startnummernausgabe und reichlich Platz für die Feier nach dem Rennen.

Der Hauptlauf über zehn Kilometer (Start ist hier um 18.30 Uhr) zählt zum Bitburger 0,0% Läufercup. Schnell, schneller, Oberweis hat sich wegen der vielen guten Zeiten, die in den vergangenen Jahren auf dem Wendepunktparcours entlang der Prüm erzielt wurden, als Slogan eingebürgert.

Außerdem bietet der SV Oberweis ab 16.15 Uhr noch Wettbewerbe für Bambini (400 Meter, Jahrgänge 2013 und jünger), Kinder (1400 Meter, 2007-12) und Jugendliche (2100 Meter, 2003-06) sowie einen Jedermannlauf mit Walking über die Distanz von fünf Kilometern an.

Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es im Internet unter der Adresse www.volkslauf-oberweis.de