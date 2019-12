Crosslauf : Schnelle Mädchen bei Crosslauf-Premiere in Orscholz

Schnelle Mädchen bei Crosslauf-Premiere in Orscholz

Orscholz Im Nachwuchsbereich hochkarätig besetzt präsentiert sich der erste Crosslauf von Markus Krempchen in Orscholz.

Die U-20-EM-Elfte Katrin Marx und Deutschlands schnellste 15-Jährige im Fünf-Kilometer-Straßenlauf des Jahres (17:38 Minuten) Hannah Rödel sind am zweiten Adventssonntag (8.12.) die herausragenden Teilnehmerinnen beim Crosslauf in Orscholz. Der aus Schweich stammende Lauf-Organisator Markus Krempchen kann damit bei Premiere der Veranstaltung an der Saarschleife zwei der besten deutschen Nachwuchsläuferinnen begrüßen. Angeboten werden auf einer gut ein Kilometer langen Querfeldeinlauf-Runde ums Schulzentrum Orscholz ab 10.30 Uhr zehn Rennen vom Bambinilauf über 300 Meter bis hin zur 6,5-Kilometer-Langstrecke.