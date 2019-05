Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften : Schneller Nachwuchs im Dauerregen

Gerolstein Eine Qualifikationsnorm für deutsche fünf für süddeutsche Meisterschaften erfüllten die zehn- bis fünfzehnjährigen Nachwuchs-Leichtathleten bei den Bezirksmeisterschaften in Gerolstein. Helfer, Trainer und rund 200 Jugendliche trotzdem fünf Stunden Dauerregen.

Die Natur braucht den Regen, doch die Leichtathleten wünschen sich für die seit der seit Monatsbeginn laufenden Meisterschaftssaison aber endlich trockene und warme Bedingungen. Nach rekordverdächtiger Kälte bei den Bezirkstitelkämpfen der Erwachsenen eine Woche zuvor in Trier, ermittelten die Schüler ihre Meister am zweiten Mai-Samstag in Gerolstein bei einstelligen Temperaturen im Dauerregen.

Glück hatten die 3000-Meter-Läufer zum Abschluss. Von der regennassen Bahn sorgte zwar Spritzwasser für kalte Waden, aber der Regen hatte aufgehört, als Rebecca Bierbrauer eine Galavorstellung über siebeneinhalb Runden gab. Die noch 14-jährige frischgebackene deutsche Duathlon-Meisterin ihrer Altersklasse lief in 10:22,82 Minuten die zweitbeste Zeit, die je eine W-15-Läuferin der Region Trier erzielte. Nur Bezirksrekordlerin Monika Geiben (TV Germania Trier) war 1981 (!) mit 10:10,16 Minuten schneller. Zumindest momentan ist die in der Leichtathletik für den Verein Silvesterlauf Trier startende Bierbrauer damit schnellste Deutsche des Jahrgangs 2004 über 3000 Meter. Im vergangenen Jahr ging der nationale W-15-Meistertitel in 10:25,34 Minuten weg.

Bierbrauer war zwar die einzige, die in Gerolstein eine DM-Norm erfüllte, bei den Jungen zeigte Simon Quint von der LG Bernkastel-Wittlich (BW), dass die geforderten 9:50 Minuten für ihn nicht unerreichbar sind. Der 15-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) blieb im Alleingang in 9:58,85 Minuten allerdings noch fast zehn Sekunden über der Norm. Er hakte wie Hochspringerin Anna-Sophie Schmitt (BW/1,58 Meter), Maren Spang (TuS Fortuna Saarburg) als W-14-Meisterin über 800 Meter in 2:32,92 Minuten und der 15-jährige Johann Simons (TG Konz) in 11,96 Sekunden über 100 Meter die Norm für die süddeutschen Meisterschaften ab. Pech auf der pitschnassen Sprintgeraden hatte W-14-Dreifach-Titelträgerin Lena Stöwer vom Post-Sportverein Trier (PST), die in 13,59 Sekunden das Ticket nach Koblenz knapp verpasste (Norm: 13,50 Sekunden). Die mutig laufende Marina Terres (TuS Mosella Schweich) schrammte in 2:30,97 Minuten über zwei Stadionrunden nur um eine Sekunde an der süddeutschen W-15-Norm (2:30,00) vorbei. Bei den Zwölfjährigen trieben sich Mara Sophie Schmitz (BW/2:42,83) und Anna Michels (LG Vulkaneifel/2:43,01) im Duell um den 800-Meter-Titel zu persönlichen Bestleistungen.