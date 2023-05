Ultratraillauf im Hochwald Schöne, unbekannte Lauf-Heimat

Wie bereits bei der HoWUT-Premiere vor einem Jahr bewältigte der aus Osburgs Nachbarort Farschweiler stammende Christian Weich die Kurzdistanz als Einziger in weniger als zwei Stunden. Der 33-Jährige ließ in 1:56:57 Stunden Philipp Hensel (LT Schweich/2:01:00) und den Franzosen Sigiez (2:08:06) deutlich hinter sich. Zwölf Minuten schneller als 2022 siegte die Vorjahresdritte Stephanie Motruk (TuS Fortuna Saarburg/2:34:10) diesmal. Über 45 Kilometer und 1100 Höhenmeter setzte sich mit Birthe Peters (Spiridon Hochwald/5:01:15) und dem Osburger Daniel Koppi (King Lui's Trail & Beer/4:00:33) ebenfalls Sportler aus der Region Trier durch. Nur die Siege auf der 68-Kilometer-Langdistanz gingen ins Saarland an Vanessa Porn-Kiefer aus Beckingen (HartfüßlerTrail/7:52:01) und in die Pfalz an Max Kirschbaum aus Otterbach (LG Ohmbachsee/6:08:46). Der mehrmalige Deutsche Vizemeister im Ultratrail setzte sich damit gegen ein Trio aus der Region Trier mit Steffen Schulz aus Wasserliesch (Trailcrew Trier/7:09:36), Tobias Gschwendner (Trier/7:17:14) und Max Eisener aus Perl (Trailcrew Trier/7:30:24) durch.