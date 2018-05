Schwimmen und Laufen an zwei Tagen im Doppelpack

Innerhalb von 24 Stunden können Ausdauersportler demnächst gleich zweimal an Kombinations-wettkämpfen im Kreis teilnehmen.

Zum 15. Mal organisiert der TV Morbach am Samstag, 16. Juni, den Swim & Run im Morbacher Freibad. Bereits zehn Mal wurde im Vitelliusbad von Wittlich geschwommen und anschließend durch den Stadtpark gelaufen. Diesmal liegen die Wettkämpfe im Hunsrück und in der Kreisstadt an zwei aufeinander folgenden Tagen. Weil in Morbach erst abends der Startschuss fällt, in Wittlich am Vormittag, können ganz Ausdauernde innerhalb von 24 Stunden zweimal starten. Geschwommen wird jeweils im 50 Meter langen Becken. In Morbach führt die ein Kilometer lange Laufrunde über das Freibad- und Sportplatzgelände. Dass mehrere Runden gelaufen werden wirkt sich positiv auf die Stimmung aus, da die Zuschauer die Sportler mehrmals anfeuern können. Das gilt besonders für den Staffelwettbewerb, bei dem sich ein Schwimmer und Läufer dreimal nach je 100 Meter im Wasser und 1000 Meter an Land abwechseln. In Wittlich wird immer an einem Stück geschwommen und gelaufen. In der Säubrennerstadt finden für die Jahrgänge 2007-10 die Grundschul-Kreismeisterschaften statt.

16. Juni: Swim & Run Morbach: 18 Uhr Jahrgänge 2007-10 (50 Meter Schwimmen, 500 Meter Laufen, auch Staffel), 18.20 Uhr Jahrgänge 2003-06 (100 Meter Schwimmen, 1000 Meter Laufen, auch Staffel), 18.45 Uhr Jahrgänge 2002 und älter (300 Meter Schwimmen, 3000 Meter Laufen), 19.30 Uhr Staffel (3 x 100 Meter Schwimmen und 1000 Meter Laufen im Wechsel)

Anmeldung per E-Mail an koch@ausdauerteam.de

17. Juli: Swim & Run Wittlich: 9.30 Uhr Jahrgänge 2009/10 (50 Meter Schwimmen, 550 Meter Laufen, auch Staffel), 9.45 Uhr Jahrgänge 2007/08 Einzelstarter, 10.05 Uhr Jahrgänge 2007/08 Staffeln (jeweils 100 Meter Schwimmen, 1150 Meter Laufen), 10.30 Uhr Jahrgänge 2001-06 (200 Meter Schwimmen, 2350 Meter Laufen, auch Staffel), 10.55 Uhr Jahrgänge 2001 und älter (Staffel 2006 und älter, 200 Meter Schwimmen, 2350 Meter Laufen)

Anmeldung an das Athletic-Team Wittlich, Postfach 15 11, 54505 Wittlich, E-Mail: triathlon@athletic-team.de