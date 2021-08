Landschaftslauf : Siebenmaliger Gewinner hält Maare-Mosel-Lauf die Treue

Daun/Schalkenmehren/Gillenfeld 567 Läufer haben sich für die besondere Art des Maare-Mosel-Laufs am Samstag (28.8.) angemeldet.

Ein Acht-Stunden-Lauftag erwartet die Vulkaneifel am Samstag (28.8.) beim 23. Maare-Mosel-Lauf. Wegen der Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie hat das Organisationsteam der Vulkanläufer um Inge Umbach von der Laufschule Schritt für Schritt die Starts auf ein Dutzend halbstündige Zeitfenster zwischen 11 Uhr und 17 Uhr aufgeteilt. „Das Konzept gefällt mir ganz gut“, sagt die 67-Jährige. Es gibt nicht die vor der Pandemie gewohnten Massenstarts in Daun, Schalkenmehren und Mehren. Aber mit Ausnahme der Kinderläufe, die nicht in das Programm gepasst haben, aber laut Umbach später bei einer einer separaten Veranstaltung nachgeholt werden sollen, bliebt das gewohnte Angebot mit Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf, Halbmarathon und Gesundland-Strecke bestehen. Auch wenn die Läufer verteilt auf die Strecken gehen, dank Nettozeitmessung mit Chip in der (vorab zugeschickten) Startnummer eine Ergebnisliste ist gesichert. Zwar wird es keine Siegerehrung, aber Preise für die Besten geben, die ebenfalls per Post zugestellt werden. Größtes Problem: Ein Bustransport vom Ziel in Gillenfeld zu den verschiedenen Startorten ist Pandemie-bedingt nicht möglich.