Gedenk-Silvesterlauf : 60 Silvesterlauf-Runden im Gefängnishof

Wittlich 25 junge Männer in der Jugendstrafanstalt Wittlich beteiligten sich am virtuellen Silvesterlauf für die Opfer der Trierer Amokfahrt vom 1. Dezember.

Es ist kalt, es regnet, sogar ein bisschen Schnee rieselt aus dem stahlgrauen Himmel auf den Werkhof der Jugendstrafanstalt (JSA) Wittlich. Es ist ein Silvestertag, der zum abgelaufenen Jahr 2020. Aber nicht nur auf den Straßen und Wegen in ganz Deutschland, auch hinter den dicken Gefängnismauern trotzen Menschen der Tristesse einen Funken Hoffnung ab. 25 junge Männer der Jugendstrafanstalt Wittlich beteiligen sich am am virtuellen Gedenklauf für die Opfer des Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember.