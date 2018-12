später lesen Silvesterlauf Crosslauf-Asse gewinnen Silvesterlauf FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Mit 250 Kilogramm Konfetti, 2500 Trillerpfeifen und 4500 Wunderkerzen haben mehr als 10.000 Zuschauer den zwölften Sieg einer deutschen Läuferin beim Silvesterlauf in Trier gefeiert. Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald setzte sich über 5 km in 15:59 Minuten durch. Im Asselauf der Männer siegte Crosslauf-Vizeeuropameister Isaac Kimeli aus Belgien in 23:01 Minuten. Von Holger Teusch