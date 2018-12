In den Eliteläufen werden die Startnummern langsam knapp. Andrang auf die Volksfreund-Kinderläufe.

(teu) Jetzt heißt es, sich sputen, wer seine Startnummer für den 29. Bitburger 0,0% Silvesterlauf in Trier noch zum Voranmeldepreis haben will. Am Donnerstag, 20. Dezember läuft auf der Internetseite www.silvesterlauf.de die reguläre Anmeldefrist für das läuferischen Stimmungshöhepunkt am letzten Tag des Jahres ab. Später eingehende Meldungen werden mit 5 Euro Zuschlag bedacht.

Mit Europameisterin Gesa Krause vom Ausrichterverein Silvesterlauf Trier im Sparkassen-Elitelauf der Frauen über fünf Kilometer und Europacup-Sieger Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) im Bitburger 0,0% Asselauf über acht Kilometer sind die zwei besten deutschen Langstreckler gemeldet. In den beiden Rennen für die schnellen Frauen (bis 22 Minuten über fünf Kilometer) und Männer (bis 36 Minuten über zehn Kilometer) werden die jeweils 100 vorgesehenen Startplätze allmählich knapp. Begrenzt ist auch das Kontingent bei im Borne-Frauen- und Natus-Männer-Volkslauf (jeweils 700 Startplätze), so dass sich vorzeitiges Anmelden lohnt.

Insgesamt fast 200 Mädchen und Jungen stehen bereits in den Listen für die Volksfreund-Kinderläufe über einen Kilometer für Acht- bis Elfjährige. Ebenfalls begehrt sind die Startnummern für den SWT-Bambinilauf. Wegen des großen Andrangs wird es erstmals zwei Rennen (je eins für Mädchen und Jungen) für die Unter-Achtjährigen (Jahrgänge 2011 und jünger) geben. Der Nachwuchs bis elf Jahre muss kein Startgeld bezahlen!

Das komplette Laufprogramm des 29. Bitburger 0,0% Silvesterlaufs in Trier am 31. Dezember:

12.45 Uhr Lotto-Walking (5 km), 13.40 Uhr SWT-Bambinilauf Mädchen, 13. 50 Uhr SWT-Bambinilauf Jungen (jeweils bis 7 Jahre, 600 Meter), 14 Uhr Volksfreund-Mädchenlauf, 14.10 Uhr Volksfreund-Jungenlauf (jeweils 8-11 Jahre, 1 km), 14.20 Uhr 11teamsports-Lauf der männlichen Jugend und Schüler (12-19 Jahre, 5 km), 15 Uhr Sparkassen-Elitelauf der Frauen (5 km unter 22 Minuten), 15.30 Uhr Bitburger 0,0%-Lauf der Asse (8 km, Qualifikation: 10 km unter 36 Minuten), 16.15 Uhr Borne-Volkslauf der Frauen (ab 12 Jahre, 5 km), 17 Uhr Natus-Volkslauf der Männer (ab 20 Jahre, 8 km)

www.silvesterlauf.de

Meldeliste

(teu)